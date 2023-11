Vreme: Danes bo pretežno jasno

Ljubljana, 24. novembra - Danes dopoldne bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj oblačnosti. Popoldne se bo od severa začelo oblačiti. Zvečer bodo ponekod že manjše padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo v notranjosti Slovenije prehodno manjše krajevne padavine. Meja sneženja se bo ponekod približala nižinam. Do jutra se bo že delno razjasnilo, ponekod v južni in vzhodni Sloveniji bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 3 stopinje Celzija.

V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, sprva bo ponekod v južni in vzhodni Sloveniji nekaj megle ali nizke oblačnosti. Zapihal bo severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na nedeljo bo precej jasno, v vzhodnih krajih pa pretežno oblačno in možno bo občasno rahlo sneženje. Količina padavin bo majhna. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. V ponedeljek bo pretežno oblačno. Proti večeru bo na zahodu začelo rahlo deževati.

Vremenska slika: Nad vzhodno in severno Evropo je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta je od severa dosegla Alpe in bo zvečer prešla Slovenijo. Pred njo se nad našimi kraji zadržuje razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo precej jasno, popoldne se bo od severa oblačilo. V sosednjih krajih Avstrije bodo posamezne plohe. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v alpskem svetu severno od nas bo snežilo. Zapihal bo severni veter, hladneje bo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje sprva večinoma ugoden, čez dan pa se bo vremenska obremenitev postopno povečala in bo zmerna. V noči na soboto bo popustila in v soboto čez dan vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav. V nedeljo bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.