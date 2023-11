Ljubljana, 24. novembra - Otvoritev nove pisarne Socialnih demokratov Ptuj in poslanske pisarne Damijana Zrima, na kateri bodo sodelovali županja MO Ptuj Nuška Gajšek, poslanec SD Damijan Zrim, predsednik SD Ptuj Dejan Levanič in vodja svetniške skupine SD Ptuj Sonja Žibrat, bo danes ob 18. uri na Cankarjevi ulici 7 na Ptuju, so sporočili iz SD.