Zaradi naložbe Elektra Maribor ta teden večinoma zaprt most čez Dravo v Podvelki

Podvelka, 28. novembra - Predvsem zaradi ponavljajočih se okvar in zaradi potrebe po povečanju prenosne zmogljivosti je družba Elektro Maribor začela na 2,5 milijona evrov ocenjeno naložbo, s katero bodo med drugim od Podvelke proti Lehnu daljnovod položili v zemljo. Zaradi del je od danes do predvidoma nedelje čez dan zaprt most čez reko Dravo v Podvelki.