Policija poziva priče nesreče na ljubljanski avtobusni postaji

Ljubljana, 23. novembra - Policisti so bili obveščeni o dogodku, ki se je zgodil 27. oktobra letos, med 13. in 14. uro, pri ljubljanski glavni avtobusni postaji. Peška je pri prečkanju ceste trčila ob avtobus in padla. Nato je odšla s kraja nesreče, kasneje pa ugotovila, da je huje poškodovana. Policisti vse priče dogodka prosijo, da jih pokličejo ali obiščejo.