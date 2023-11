Majda Širca za STA: V Povečavi sem vedno govorila v kontekstu filma

pogovarjala se je Tatjana Zemljič

Ljubljana, 29. novembra - Majda Širca je bila v svoji karieri filmska kritičarka, televizijska in filmska ustvarjalka, političarka in borka za vidnost, glas in pravice žensk. Revija Ekran ji je namenila priznanje za življenjsko delo. Kot je povedala v pogovoru za STA, je treba zmeraj beležiti čas, a ne na način razkrinkavanja realnosti, temveč v smislu iskanja praznin.