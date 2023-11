Majdi Širca priznanje revije Ekran za življenjsko delo

Ljubljana, 23. novembra - Priznanje revije za film in televizijo Ekran za življenjsko delo je nocoj v Slovenski kinoteki prejela Majda Širca. Filmska kritičarka, televizijska in filmska ustvarjalka, političarka in borka za vidnost, glas in pravice žensk je s svojim delom ključno prispevala k razvoju filmske in televizijske, pa tudi politične kulture v našem prostoru.