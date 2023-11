Ljubljana, 23. novembra - V nogometnem pokalu Pivovarna Union sta si napredovanje v osmino finala zagotovili zasedbi Maribora in Mure. Vijoličasti so v gosteh s 3:1 premagali Primorje, medtem ko so bili črno-beli prav tako v gosteh z 2:0 boljši od Šenčurja.