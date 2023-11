Mlad voznik v naselju vozil s hitrostjo 112 kilometrov na uro

Ljubljana, 23. novembra - Policisti specializirane enote za nadzor prometa so v sredo ustavili italijanskega voznika začetnika, ki je v naselju, kjer je hitrost omejena na 50 kilometrov na uro, vozil s povprečno hitrostjo 112 kilometrov na uro. Policisti so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, so danes sporočili s policije.