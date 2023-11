Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzdol

Ljubljana, 23. novembra - Indeks SBI TOP je na Ljubljanski borzi zdrsnil za 0,05 odstotka na 1208,13 točke. Vlagatelji so največ zanimanja pokazali za Krkine delnice, ki so ob skoraj 990.000 evrov prometa ostale na izhodišču. Med prometnejšimi so bile še delnice NLB, ki so trgovanje končale 2,23 odstotka v plusu. Skupno so vlagatelji opravili za 2,06 milijona evrov poslov.