Dijaki Šolskega centra za pošto z interaktivnima učilnicama do stika z najnovejšimi tehnologijami

Ljubljana, 23. novembra - Ljubljanski šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije je dobil prvi interaktivni učilnici, ki dijakom približujeta svet telekomunikacij. Učilnici, ki sta ju opremila T-2 in A1 Slovenija, predstavljata delovanje optičnega in mobilnega omrežja ter dijakom omogočata stik z najnovejšimi tehnologijami že v času šolanja.