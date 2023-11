Italijanski minister zaradi zamude ustavil vlak

Rim, 23. novembra - Italijanski minister za kmetijstvo Francesco Lollobrigida se je znašel v središču kritik, potem ko so lokalni mediji v sredo poročali, da je zaradi skoraj dvourne zamude ustavil hitri vlak, ga zapustil in nato svojo pot nadaljeval z avtomobilom. Opozicija ga je obtožila, da je vlak uporabil za svoje osebne potrebe, in ga pozvala k odstopu.