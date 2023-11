Policija preiskuje domnevno mučenje živali na Koroškem

Slovenj Gradec, 23. novembra - Policija preiskuje domnevno mučenje živali, na katerega je s posnetkom na Facebooku opozorilo Društvo proti mučenju živali Koroške. Na posnetku po navedbah društva trije mladostniki z območja Pameč pri Slovenj Gradcu pretepajo in naklepno mučijo živali. V društvu so dodali, da so podali prijavo tudi na veterinarsko inšpekcijo.