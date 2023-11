V ruškem Geberitu odprli zvočni laboratorij

Ruše, 23. novembra - V ruškem podjetju Geberit, ki je del mednarodne skupine s sedežem v Švici, so danes predstavili zvočni laboratorij. Kot je povedal direktor prodajnega podjetja Geberit za regijo Adriatic Miran Medved, gre za veliko pridobitev, ki so jo snovali skoraj devet let in bo omogočala razvoj novih tehnološko naprednih izdelkov v Sloveniji.