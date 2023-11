V KGZS pozdravljajo zavrnitev predloga o zmanjšanju pesticidov

Ljubljana, 23. novembra - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) pozdravlja sredino odločitev Evropskega parlamenta, da zavrne predlog Evropske komisije za zmanjšanje skupne uporabe in tveganja kemičnih pesticidov za 50 odstotkov do leta 2030. Sprejetje uredbe bi ogrozilo prehransko varnost Slovenije, so podčrtali.