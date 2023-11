GZS: V aktualni vladi ni posluha za gospodarstvo

Ljubljana, 23. novembra - Vlada ne sliši gospodarstva in mu nalaga le obremenitve, so danes opozorili v GZS. Kot so dodali, ne tarnajo in ne želijo nobenih subvencij, temveč le konkurenčno okolje. Spet so se obregnili ob osnutek podnebnega zakona, ki da je sam sebi namen, predstavili so tudi gospodarsko napoved, po kateri se bo slovenski BDP letos okrepil za en odstotek.