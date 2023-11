Posvet za bolj družbeno odgovorno in trajnostno delovanje podjetij

Ljubljana, 23. novembra - Predstavniki države, gospodarstva in civilne družbe na današnjem posvetu varuha človekovih pravic in društva Fokus v Ljubljani govorijo o pomenu spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu. Kot je povedal varuh Peter Svetina, so se zanj odločili v luči teženj EU in pozivov za bolj družbeno odgovorno in trajnostno delovanje podjetij.