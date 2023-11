Štorska železarna lani na račun večjega povpraševanja po jeklu z visoko rastjo prihodkov in dobička

Štore, 25. novembra - Železarna Štore Steel je lani na račun večjega povpraševanja po jeklu dosegla visoko rast prihodkov in dobička. Čisti prihodki od prodaje so poskočili za 30,8 odstotka na 189 milijonov evrov, medtem ko so bili načrtovani pri 157,8 milijona evrov, čisti dobiček pa za 76,9 odstotka na 10,5 milijona evrov, kar je skoraj pet milijonov evrov nad načrti.