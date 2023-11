Vreme: Pretežno jasno, burja bo ponehala

Ljubljana, 23. novembra - Danes bo pretežno jasno, zjasnilo se bo tudi v notranjosti Slovenije. Burja na Primorskem bo čez dan oslabela ter proti večeru ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek dopoldne bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj oblačnosti. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne se bo od severa začelo oblačiti. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 0, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 8 do 13 stopinj Celzija. Zvečer in v noči na soboto bodo prehodno manjše krajevne padavine.

Obeti: V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, sprva bo ponekod v južni in vzhodni Sloveniji nekaj megle ali nizke oblačnosti. Zapihal bo severni veter, hladneje bo. V noči na nedeljo bo precej jasno z mrzlim jutrom, v nedeljo čez dan pa bo spet bolj oblačno.

Vremenska slika: Nad Atlantskim oceanom je obsežno območje visokega zračnega tlaka, ki sega čez zahodno in osrednjo Evropo nad Črno morje in Ukrajino. Topla fronta se pomika čez srednjo Evropo proti vzhodu. S severnimi vetrovi je začel k nam v višinah dotekati vse toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. Burja ob severnem Jadranu bo slabela in do večera ponehala. V petek bo v krajih vzhodno od nas zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo precej jasno, popoldne se bo od severa oblačilo. V sosednjih krajih Avstrije bodo zvečer posamezne plohe.

Biovreme: Vremensko obremenitev bo danes zjutraj občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, utrujenosti in potrtosti. Čez dan bo obremenitev popustila. Popoldne, v noči na petek in v petek dopoldne bo vpliv vremena večinoma ugoden, popoldne pa se bo vremenska obremenitev postopno povečevala.