Koper in Olimpija brez težav v pokalu, Celjani in Domžalčani izpadli

Ljubljana, 22. novembra - Sredine tekme šestnajstine finala slovenskega pokala so prinesle dve presenečenji oziroma slovo dveh prvoligašev. Celjani so po enajstmetrovkah izgubili z Nafto 1903 v Lendavi, Domžalčani pa z 1:2 z Gorico. Brez večjih težav sta napredovala branilec pokalne lovorike Olimpija in Koper, visoko sta premagala velenjski Rudar oziroma Odrance.