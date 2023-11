Evropske borze večinoma v zelenem; nafta in evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 22. novembra - Indeksi na evropskih borzah so današnje trgovanje večinoma sklenili z rastjo osrednjih indeksov. Na dobro razpoloženje vlagateljev je vplivalo upanje, da bodo centralne banke končale obdobje zviševanja obrestnih mer in sprejet dogovor med Izraelom in Hamasom. Nafta se je medtem občutno pocenila, padel je tudi evro.