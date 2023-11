Vlada sprejela poročili o mednarodnem razvojnem sodelovanju za leti 2021 in 2022

Ljubljana, 22. novembra - Vlada je na današnji seji sprejela poročili o mednarodnem razvojnem sodelovanju Slovenije za leti 2021 in 2022 in ju poslala v seznanitev državnemu zboru, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Obseg razvojne pomoči se je v letu 2021 glede na leto 2020 povečal za skoraj četrtino, lani pa je bil za skoraj dve tretjini večji kot 2021.