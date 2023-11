Zaključen projekt za večjo zdravstveno pismenost Romov

Lendava, 22. novembra - Ljudska univerza Lendava skupaj z osmimi partnerji iz še sedmih držav zaključuje triletni projekt, ki želi prispevati k boljšemu fizičnemu in mentalnemu zdravju pripadnikov romske skupnosti. Podatki namreč kažejo, da je življenjska doba Romov ponekod celo za devet let krajša kot doba večinskega prebivalstva, pravi vodja projekta H2O Huso Jusić.

Zaradi neurejenega zdravstvenega zavarovanja Romi ne obiskujejo zdravnikov, ne razumejo diagnoz in potekov bolezni, zaradi različnih razlogov pa tudi ne zaupajo zdravstvenemu osebju. Odstotek kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so posledica nezdravega življenjskega sloga pripadnikov romske skupnosti se ne spreminja in že leta ostaja enako nizko. Vse to prevzemajo tudi romski otroci. To je le del izsledkov raziskav, ki so jih v projektu z naslovom Help to opportunities (H2O) opravile partnerske organizacije, je na današnji predstavitvi projekta v Lendavi povedal Jusić.

Projekt so zagnali s ciljem izboljšanja zdravja in dobrega počutja Romov, poleg tega pa želijo premostiti tudi kulturne in družbene razlike med Romi in večinskim prebivalstvom. Eden od ciljev pa je tudi izboljšanje kompetenc izobraževalcev in drugega osebja pri izobraževanju odraslih ter izboljšanje priložnosti učenja za odrasle. Po Jusićevih besedah se jim je zdel čas za prijavo projekta pravi, saj so nekatere raziskave po epidemiji covida-19 pokazale, da Romi prejemajo slabšo zdravstveno oskrbo, v smislu slabše dostopnosti in slabše kakovosti zdravstvenih storitev. Zato je bil pravi čas za ukrepanje proti antigipsizmu v zdravstvu, je dodal.

V ta namen so pri Ljudski univerzi Lendava izobrazili pet tako imenovanih zdravstvenih mediatorjev oziroma "laikov", da bodo po zaključku projekta H2O med Romi izvajali predavanja in delavnice, otrokom pa bodo predstavili tudi družabno igro Helthivity, ki so jo razvili v sklopu projekta. Od petih slovenskih mediatorjev so trije pripadniki romske skupnosti in bodo zdaj predajali znanja po romskih naseljih. Nastali bodo tudi priročniki, spletna stran in mobilna aplikacija.

Partnerjev v projektu, ki so ga začeli izvajati leta 2021 in ga zaključujejo maja prihodnje leto, je devet iz osmih držav; Slovenije, Hrvaške, Srbije, Portugalske, Španije, Irske, Madžarske in Grčije. Vodilni partner je lendavska Ljudska univerza, ostalo so prav tako organizacije za izobraževanje odraslih, fakultete ter nevladne organizacije, ki nudijo podporo pripadnikom romske skupnosti.