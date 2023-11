Ljubljanska borza: Največ zanimanja za delnice Save Re

Ljubljana, 22. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,10 odstotka, najbolj so ga potisnile navzgor delnice Save Re, ki so upoštevajoč 447.192 evrov vreden sveženj največ prispevale k skupnemu prometu. Delnice Krke so se kot edine v indeksu pocenile. Borzni posredniki so sklenili za skoraj 1,7 milijona evrov poslov.