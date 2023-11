Evropski poslanci za prepoved zelo lahkih plastičnih vrečk in večnih kemikalij v embalaži živil

Strasbourg, 22. novembra - Evropski parlament je danes sprejel stališče o novih evropskih pravilih za zmanjšanje, ponovno uporabo in recikliranje embalaže. Evropski poslanci si prizadevajo za prepoved zelo lahkih plastičnih vrečk, t. i. večnih kemikalij v embalaži živil in močno omejitev uporabe nekaterih oblik embalaže za enkratno uporabo, so sporočili iz parlamenta.