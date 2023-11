Na mednarodni konferenci razmišljanja o razvoju visokošolskega izobraževanja

Ljubljana, 22. novembra - V Ljubljani poteka celodnevna mednarodna konferenca in posvet z naslovom Univerza in njene prihodnosti v organizaciji ljubljanske univerze in sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za Unesco. Dogodek je namenjen razmisleku o razvoju visokošolskega izobraževanja v kontekstu nacionalnih in globalnih izzivov prihodnosti.