Milšped Slovenija lani s skoraj 60 milijoni evrov prometa

Milšped Slovenija, ustanovljen leta 2013, nudi logistično platformo, ki pokriva carinsko posredovanje, cestni, ladijski, letalski in železniški promet, avtologistiko, distribucijo ter visokotehnološke rešitve za skladiščenje blaga.

Sedež in skladišče imajo v Grosupljem, poslovalnice pa še v Kopru (pomorski promet), na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana (zračni promet) ter v Ljubljani (carinska pisarna).

Kot je poudarila Mavretić, so se v desetih letih delovanja v Sloveniji uveljavili kot vodilno logistično podjetje. V tem času so po njenih besedah vsako leto beležili 30-odstotno rast, rast pričakujejo tudi v prihodnjih dveh letih.

Avgusta letos so povečali zmogljivosti za cestni transport in avto logistiko. Poleg tega so vzpostavili intermodalno linijo iz Kopra preko Ljubljane do Niša, ki pokriva tako prevoz avtomobilov kot splošnega blaga. Prevoz avtomobilov iz Luke Koper do evropskih partnerjev že nekaj časa poteka tudi po železnici, saj posedujejo lastno vlakovno kompozicijo.

Milšped Slovenija je sicer del korporacije Milšped Group, ki je nastala iz majhne srbske špedicije, vzpostavljene leta 1993. Danes je pomemben globalni igralec na področju logistike, transporta in integriranih storitev. Skupina je prisotna v 14 državah na treh kontinentih (poleg v Evropi še v Aziji in Severni Ameriki). Zaposluje 3500 ljudi in letno ustvari prihodke v višini 540 milijonov evrov, je na novinarski konferenci nanizala korporativna direktorica marketinga v Milšpedu Maja Simić.