Policisti prijeli več tujih državljanov, ki so prevažali tujce

Ljubljana, 22. novembra - Policisti so v torek prijeli dva državljana Romunije in državljana Gruzije, ki sta v osebnem avtomobilu prevažala skupine tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. Voznika tujcev so izsledili tudi ilirskobistriški policisti, so navedli na PU Koper.