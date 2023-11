Dopoldne na Ljubljanski borzi nazadovanje Petrola

Ljubljana, 22. novembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se v dopoldanskem delu trgovanja večinoma zvišujejo, izjema so delnice Petrola, ki so do 11.30 izgubile 0,41 odstotka vrednosti. Indeks SBI TOP je v tem času pridobil 0,12 odstotka, navzgor ga potiskajo delnice Cinkarne Celje in obeh zavarovalnic.