Predsednik vlade ostaja v bolniškem staležu

Ljubljana, 22. novembra - Predsednik vlade Robert Golob okreva po operaciji in po nasvetu zdravnikov ostaja v bolniškem staležu, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Današnjo sejo vlade bo tako po njihovih navedbah vodil podpredsednik vlade in minister za delo Luka Mesec, ki bo tudi slavnostni govornik na državni proslavi ob dnevu Rudolfa Maistra v Mariboru.