Umrl je pesnik, kritik in dolgoletni radijec France Vurnik

Ljubljana, 22. novembra - V 90. letu starosti je umrl France Vurnik, slavist in rusist, pesnik, prevajalec, predvsem pa radijec, poroča spletni portal MMC RTV Slovenija. Na Radiu Slovenija je skoraj tri desetletja delal kot urednik uredništva kulturnih in literarnih oddaj, novinar in kritik. Štiri leta je bil tudi direktor Radia Slovenija.