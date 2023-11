Večer: Odgovornega za črve v mlincih pri kosilu v OŠ Rače niso našli

Rače, 22. novembra - Nadzor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nad mlinci, ki so jih 10. novembra postregli za kosilo v Osnovni šoli (OŠ) Rače in v katerih so nekateri otroci našli črve, ni našel nepravilnosti ne pri šoli ne pri proizvajalcu ne pri distributerju, danes poroča časnik Večer.