Pregled - šport, 21. 11. (torek)

Ljubljana, 21. novembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v torek, 21. novembra.

LJUBLJANA - Slavje po uvrstitvi Slovenije na evropsko nogometno prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji se je nadaljevalo tudi dan po odmevni zmagi proti Kazahstanu. Slovenski nogometaši so se na sprejemu v Ljubljani družili z navijači in se jim zahvalili za podporo v uspešno zaključenih kvalifikacijah. Na Kongresnem trgu se je v poznih popoldanskih urah v mokrem in mrzlem vremenu po ocenah pristojnih za varnost zbralo okoli dva tisoč ljudi. Ti so se še enkrat poklonili slovenski izbrani vrsti, ki si je včeraj priigrala četrti nastop na velikem turnirju v zgodovini samostojne države.

LJUBLJANA - Hrvaška nogometna reprezentanca si je po zmagi proti Armeniji z 1:0 kot 20. izbrana vrsta iz kvalifikacij zagotovila nastop na evropskem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. V skupini D je sicer na vrhu končala Turčija. Zadnje odprto vprašanje v prvem delu kvalifikacij je bilo zgolj, kdo bo drugi iz skupine D napredoval na EP. To je uspelo Hrvatom, ki so z zadetkom Anteja Budimirja (43. minuta) pričakovano ugnali Armenijo.

CUENCA - Rokometaši Gorenja Velenja so v četrtem krogu skupinskega dela evropske lige v gosteh izgubili proti španski Cuenci s 27:28 (15:13). Velenjska ekipa bo 26. novembra gostovala v švicarskem Winterthurju.

LJUBLJANA - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je danes v ljubljanskih Stožicah začela priprave za nastop na svetovnem prvenstvu med 29. novembrom in 17. decembrom na Švedskem, Norveškem in Danskem. Na zaključnem turnirju bo nastopila oslabljena, manjkali bosta Elizabeth Omoregie in Nina Zulić, poškodovana je tudi prva zvezdnica Ana Gros.

PUCONCI - Odbojkarji Panvite Pomgrad so v drugem krogu evropskega pokala challenge v svoji dvorani v Puconcih premagali špansko Pameso Teruel s 3:1 (26, -23, 18, 27). Povratna tekma bo v Španiji na sporedu prihodnjo sredo.

LJUBLJANA - Plavalka Neža Klančar in predstavnica ritmične gimnastike Jekaterina Vedenejeva sta dobitnici Rožančeve nagrade za izjemne športne dosežke, ki jo podeljuje Mestna občina Ljubljana. Ob tem je nagradi podelila še Franciju Mirniku in Mihi Ledineku za delo v daljšem časovnem obdobju na strokovnem in organizacijskem področju.

LAS PALMAS - Slovenska reprezentanca v jadranju je v osmini finala zlatega pokala SSL, ki poteka v morju pred španskim Las Palmasom, v prvi regati četrte skupine zasedla zadnje, četrto mesto. Zmagali so Portugalci, 36 sekund so zaostali Švedi, 47 sekund tretji Francozi, Krpani pa minuto in 27 sekund. V sredo se bo pokal nadaljeval z drugim od štirih plovov.

SLOVENJ GRADEC - Slovenski motorist Toni Mulec je danes napovedal, da bo nastopil na naslednji izvedbi vzdržljivostnega relija Dakar. Ta dirka bo znova potekala na ozemlju Savdske Arabije. Že 46. izvedba te dirke se bo začela 5. in končala 19. januarja. Mulec bo vrhunsko uvrstitev na tej dirki lovil s številko 24. Mulec se je s svojega prvega Dakarja domov na Koroško vrnil s skupnim 24. mestom oziroma z devetim v kategoriji reli 2, eno od etap pa je celo končal na absolutnem osmem mestu.

MALAGA - Finska teniška reprezentanca je prva polfinalistka drugega dela zaključnega turnirja Davisovega pokala v španski Malagi. Po dvoboju dvojic je z 2:1 premagala branilko naslova, izbrano vrsto Kanado. Preostali četrtfinalni pari bodo na sporedu v sredo in četrtek., pari so Češka - Avstralija, Italija - Nizozemska in Srbija - Velika Britanija.

PHOENIX - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v severnoameriškem prvenstvu NHL v gosteh slavili novo zmago. Kralji so s 4:1 premagali Arizona Coyotes, med strelce pa se je pri zadetku za prednost gostov 2:0 vpisal tudi Kopitar. To je bil za Slovenca osmi gol v sezoni, skupno ima z osmimi podajami 16 točk. Naslednja tekma kralje čaka v petek, ko bodo gostovali še pri mestnih tekmecih Anaheim Ducks.