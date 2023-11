Predstavili izvedene projekte za digitalizacijo javne uprave

Ljubljana, 21. novembra - Ministrstvo za digitalno preobrazbo je zadovoljno s kohezijskimi projekti, ki so jih v finančni perspektivi 2014-2020 izvedli na področju digitalnih storitev v javni upravi. Spremenili so način dostopanja do teh storitev, digitalne storitve pa so hitrejše, enostavnejše in varnejše za podjetja in posameznike, pravijo na ministrstvu.