Pred poslanci preostali proračunski dokumenti in preoblikovanje Vzajemne

Ljubljana, 22. novembra - DZ bo v nadaljevanju novembrske seje danes dokončal obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, katerih pripravo so narekovali avgustovske poplave in zemeljski plazovi, ki so povzročili večmilijardno škodo. Na dnevnem redu ima nato še nekatere druge točke, med njimi predlog zakona o preoblikovanju Vzajemne.