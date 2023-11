Muskov X toži Media Matters zaradi izgube oglaševalcev

New York, 21. novembra - Družbeni medij X je zaradi izgube oglaševalcev na zveznem sodišču v Teksasu vložil odškodninsko tožbo proti neprofitni medijski organizaciji Media Matters, poročajo ameriški mediji. Podjetje X, ki je v lasti Elona Muska, trdi, da je družba Media Matters zavajala z algoritmom in ga prikazala kot polnega antisemitskih in drugih sovražnih vsebin.