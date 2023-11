Vlada v proračun uvrstila dva projekta konzorcija GREMO

Ljubljana, 21. novembra - Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila dva nova investicijska projekta konzorcija GREMO. Za projekta e-MOTION - Eksperimentalni razvoj in i-MOTION - Industrijske raziskave, ki sta vredna 32,2 oz. 28,6 milijona evrov, je vlada odobrila subvenciji v višini do 14,6 milijona oz. do 16 milijonov evrov.