Ministrstvo podjetja poziva k prijavi škode po avgustovski ujmi

Ljubljana, 21. novembra - Ministrstvo je na pobudo gospodarstva objavilo poziv za oddajo ocene škode za oškodovance iz gospodarstva po avgustovih poplavah in plazovih, ki do 20. septembra 2023 niso oddali ocene škode. Tisti, ki so oceno škode že oddali do 20. septembra in še niso prejeli predplačila, pa lahko oddajo vlogo za dodelitev predplačila. Rok je 1. december.