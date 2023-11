Ptuj, 21. novembra - V naselju Grajena v občini Ptuj je danes ob 12.22 zagorela lopa, velika približno štiri kvadratne metre, v požaru je umrla ena oseba, požar pa so pogasili lokalni gasilci, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Policisti in kriminalisti še opravljajo ogled kraja dogodka in zbirajo obvestila, so sporočili s Policijske uprave Maribor.