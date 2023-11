AMZS s kampanjo Hi-Drive stremi k boljšemu razumevanju avtonomne vožnje

Ljubljana, 22. novembra - Avto-moto zveza Slovenije se je pridružila mednarodni kampanji Hi-Drive, ki bo do oktobra 2024 v enajstih evropskih državah ozaveščala o avtomatizirani vožnji. Cilj kampanje je izboljšati razumevanje in odpraviti napačne predstave o avtomatični vožnji ter izpostaviti njene prednosti, kot sta varnost v cestnem prometu in manjši vpliv na okolje.