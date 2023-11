Slovenske rokometašice začele misijo SP 2023

Ljubljana, 21. novembra - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je danes v ljubljanskih Stožicah začela priprave za nastop na svetovnem prvenstvu med 29. novembrom in 17. decembrom na Švedskem, Norveškem in Danskem. Na zaključnem turnirju bo nastopila oslabljena, manjkali bosta Elizabeth Omoregie in Nina Zulić, poškodovana je tudi prva zvezdnica Ana Gros.