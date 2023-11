Februarja znova Messi proti Ronaldu

Rijad, 21. novembra - Nogometna zvezdnika, Argentinec Lionel Messi in Portugalec Cristiano Ronaldo, se bosta februarja prihodnje leto pomerila na prijateljski tekmi svojih klubov Inter Miami in Al Nassr. Dvoboj bo v Rijadu potekal v okviru tamkajšnjega sezonskega pokala, so na družbenih omrežjih sporočili organizatorji. Datum dvoboja sicer še ni znan.