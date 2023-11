Rusija aretirala francoskega državljana zaradi nezakonitega prečkanja meje

Moskva, 21. novembra - Rusija je zaradi nezakonitega prečkanja meje iz Estonije pridržala francoskega državljana in sprožila kazensko preiskavo, je danes sporočila ruska obveščevalna služba FSB. V primeru obsodbe zaradi nezakonitega prehoda ruske meje francoskemu državljanu grozi do šest let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.