V začetku decembra bo Slovenijo obiskal znani misijonar Pedro Opeka

Ljubljana, 21. novembra - Na obisku v Sloveniji se bo od 1. do 6. decembra mudil Pedro Opeka in se med drugim srečal tudi s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Znani misijonar, ki deluje na Madagaskarju, je našo državo nazadnje obiskal leta 2015. Tokratni obisk bo potekal tudi v znamenju njegove 75-letnice, so sporočili iz Misijonskega središča Slovenije.