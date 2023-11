Jadralski Krpani četrti v prvi regati osmine finala

Las Palmas, 21. novembra - Slovenska reprezentanca v jadranju je v osmini finala zlatega pokala SSL, ki poteka v morju pred španskim Las Palmasom, v prvi regati četrte skupine zasedla zadnje, četrto mesto. Zmagali so Portugalci, 36 sekund so zaostali Švedi, 47 sekund tretji Francozi, Krpani pa minuto in 27 sekund. V sredo se bo pokal nadaljeval z drugim od štirih plovov.