Kmetijsko ministrstvo z novim okvirnim načrtom objav javnih razpisov

Ljubljana, 21. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe programa razvoja podeželja in za intervencije iz strateškega načrta skupne kmetijske politike. Gre za objave javnih razpisov, ki so predvidene do maja prihodnje leto. Del razpisov je vezanih na sanacije po poplavah.