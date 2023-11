Evropski poslanci bodo razpravljali o razmerah v Gazi

Strasbourg, 22. novembra - Evropski poslanci bodo danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu razpravljali o razmerah v Gazi, kjer že več kot mesec in pol divja vojna med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. V parlamentu nimajo enotnega stališča glede vojne, ta so različna tudi znotraj posameznih političnih skupin.