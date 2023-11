Zelena luč za gradnjo kolesarske poti Žalec-Rogatec

Ljubljana/Žalec, 21. novembra - Direkcija RS za infrastrukturo bo v okviru projekta Kolesarske poti Žalec-Rogatec uredila dva odseka kolesarske poti na tej relaciji, in sicer Žalec-Celje in Šentjur-Rogatec. Evropsko sofinanciran projekt je ocenjen na 14,4 milijona evrov, ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je sredstva že odobrilo.