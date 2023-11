Na čelu Guggenheimove fundacije prvič ženska

New York, 21. novembra - Mariet Westermann bo s 1. junijem prevzela vodenje Guggenheimove fundacije ter s tem Guggenheimovega muzeja v New Yorku in muzejskih izpostav v Benetkah in Bilbau ter Guggenheimovega muzeja v Abu Dabiju, ki je še v gradnji, je v ponedeljek sporočil nadzorni svet. Američanka je trenutno prorektorica Univerze New York v Abu Dabiju.