Na Pragerskem zjutraj zagorel šotor z mešanimi odpadki

Pragersko, 21. novembra - V centru za ravnanje z odpadki na Pragerskem v občini Slovenska Bistrica je nekaj po 5. uri zagorel okoli 400 kvadratni metrov velik šotor, v katerem so skladiščeni odpadki ostanka obdelave mešanih komunalnih odpadkov, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so medtem požar že omejili.