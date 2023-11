Borze v Aziji brez enotne smeri

Tokio, 21. novembra - Tečaji delnic na azijskih borzah danes niso našli enotne smeri, več pa se jih je vendarle zvišalo, pri čemer so vlagatelje spodbudila ponedeljkova pozitivna gibanja na ameriškem Wall streetu. Dolar je glede na košarico valut izgubil in pristal na novi najnižji ravni v dveh mesecih in pol, poročajo tuje tiskovne agencije.